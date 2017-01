Paris Jackson: grande affection pour son père

«On dit toujours que le temps guérit tout, mais ce n'est pas vrai. On s'habitue. Je vis avec la philosophie: "OK, j'ai perdu la seule chose qui était vraiment importante pour moi." Alors, tout ce qui peut arriver de terrible ne peut être aussi terrible que ça. Je peux vivre avec.»

Paris confie avoir eu du plaisir à grandir sur le ranch Neverland en compagnie de ses frères Prince (19 ans) et Blanket (14 ans). «On ne savait pas qui il était. Mais il était tout pour nous. Et nous étions tout pour lui.» Même si leur père leur avait donné le choix d'aller dans une école normale, les enfants ont préféré faire l'école à la maison. «Nous lui disions : "Nous n'avons pas besoin d'amis. Nous t'avons toi et le Disney Channel!"» Ils avaient une vie normale, assure-t-elle. Après la mort de Michael, Paris a eu de mauvaises fréquentations.

Elle a tenté de mettre fin à ses jours à de multiples reprises. Elle croit que son père a été victime d'un meurtre. Elle montre du doigt le Dr Conrad Murray et la compagnie de production AEG, qui était responsable du retour sur scène de Michael et qui, selon Paris, pousse les artistes au surmenage.

Pour lire l'entrevue complète: goo.gl/uHVCzU

Kristen Stewart: Trump obsédé

par elleEn 2012, Kristen Stewart avait toute l'attention du nouveau président américain, Donald Trump. «Il était fou de moi il y a quelques années, complètement obsédé par moi [...], c'était totalement dingue», a déclaré l'actrice de la saga Twilight au magazine Variety. À l'époque, Kristen Stewart était au milieu d'un scandale d'infidélité. Elle avait été surprise en train d'embrasser le réalisateur Rupert Sanders alors qu'elle était en couple avec un autre acteur de Twilight, Robert Pattinson. Trump animait l'émission de télévision The Apprentice et avait invectivé Stewart sur Twitter à cinq reprises. «Robert Pattinson ne devrait pas reprendre Kristen Stewart», avait-il publié. «Elle l'a trompé comme une chienne et elle va recommencer, il suffit de regarder, il peut trouver mieux!» Le couple a rompu en mai 2013. «À cette époque, il [Trump] était seulement, disons, une star de la téléréalité. Je ne savais pas qui c'était. Ce n'était pas quelque chose de vraiment important», a commenté l'actrice. «Mais ensuite, quelqu'un m'a rappelé tout ça, et c'était juste : "Oh mon Dieu, tu as raison!"» Stewart est depuis peu en couple avec la mannequin Stella Maxwell, élue plus belle femme au monde en 2016 par le magazine Maxim, et ex de Miley Cyrus.NOTE-filet:

