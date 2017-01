Oprah Winfrey: l'amour de la soupe

(Québec) Pour l'animatrice Oprah Winfrey, la soupe représente beaucoup plus qu'un simple plat, c'est un symbole d'amour. Ce n'est pas pour rien que 19 recettes du délicieux liquide se retrouvent en ouverture de son nouveau livre Food, Health, and Happiness .

Née au Mississippi et élevée par une mère monoparentale, Winfrey raconte au magazine People qu'enfant, elle aimait regarder les épisodes de la série télé Lassie. À la fin, il y avait toujours des publicités de soupe Campbell, rappelle-t-elle, dans lesquelles une mère versait de la soupe à son fils. «C'était un placement de produit, mais je ne savais pas à l'époque. Je pensais : "Oh mon Dieu, les petits garçons blancs se font servir de la soupe par leur mère." Je pensais aussi : "Si ma mère pouvait me servir de la soupe..." J'associais la soupe à un geste d'amour.»

L'animatrice de 62 ans, dont la mère était aide ménagère, se rappelle n'avoir rien eu à manger. «Ma mère faisait du mieux qu'elle pouvait, mais j'ai des souvenirs précis d'avoir versé du Kool-Aid au raisin sur mes céréales parce qu'on n'avait pas d'argent pour s'acheter du lait. La vérité est que je me souviens de moments où on ne pouvait rien acheter à manger.»

Winfrey, qui a eu son talk-show éponyme de 1986 à 2011, est maintenant propriétaire de la chaîne OWN sur laquelle elle anime des émissions. Sa fortune était évaluée à 2,9 milliards $ en 2014 par Forbes. Elle peut aujourd'hui acheter plusieurs conserves de soupe Campbell!

Orlando Bloom: Une belle fête pour ses 40 ans

Pour organiser une fête digne de ce nom, Orlando Bloom peut compter sur sa petite amie de la dernière année, la chanteuse Katy Perry. La fin de semaine dernière, plusieurs célébrités étaient réunies à Palm Springs pour souligner l'événement. Du nombre : Jennifer Aniston et son mari Justin Theroux.

Le thème de la soirée était Orlando lui-même. Les invités se sont donc vus remettre des combinaisons à capuche dont le tissu était recouvert de visages imprimés de l'acteur du Seigneur des anneaux. Mais la plus belle surprise de Bloom a été de voir sa mère prendre part aux célébrations. Il a d'ailleurs publié une photo de leur rencontre sur Instagram.

Anglais d'origine, Orlando Bloom a été marié à la mannequin australienne Miranda Kerr avant d'être en relation avec Katy Perry. Ils ont eu un fils ensemble, Flynn, âgé de 6 ans. Les amours de la chanteuse de 32 ans ont été plus tumultueuses. Elle s'est mariée à l'acteur Russell Brand en 2010 et a divorcé un an plus tard. La rumeur veut que l'acteur lui ait annoncé par texto qu'il voulait divorcer et ne lui aurait plus jamais parlé. Perry est ensuite tombée dans les bras du chanteur John Mayer.

Bloom et Perry forment vraiment un beau couple. On leur souhaite qu'il dure.

