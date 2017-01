Nathalie Portman: radieuse!

Sources: Marie Claire UK, People, US Weekly, Paris Match, Wikipedia, British Vogue, ET Canada, Forbes

L'icône de mode et l'ancien joueur de football, David Beck­ham, sont mariés depuis 17 ans et ont quatre enfants. Elle croit que faire durer un mariage demande des efforts. «Comme mariée, sois patiente. Mords-toi la langue. Soutiens ton époux. Et garde une partie de mystère, dit-elle. Ne te laisse jamais aller complètement (au moins brosse tes cheveux, brosse tes dents, sois présentable parce que tu vas toujours vouloir qu'il [ton mari] te regarde et te trouve belle).»

Dans une entrevue au magazine Marie Claire UK, l'actrice de 35 ans dévoile qu'elle a été payée trois fois moins que sa covedette Ashton Kutcher pour le film Ça n'engage à rien, sorti en 2011. «Sa cote [d'acteur] était trois fois plus haute que la mienne, alors ils [les producteurs] ont dit qu'il méritait trois fois plus, a expliqué Portman. Je n'étais pas fâchée autant que j'aurais pu l'être. Je veux dire, nous sommes payés généreusement, alors il est difficile de se plaindre, mais la disparité est incroyable.»

The Associated Press

Quel album a été le plus populaire au Canada en 2016?

Le magazine Forbes a recensé les ventes d'albums ainsi que le nombre de lectures en continu sur des sites comme Spotify, YouTube et Apple Music.

En 10e position, le dernier album du groupe The Chainsmokers, Collage. Beyoncé décroche la neuvième place avec Lemonade.

Seule francophone de la liste, Céline Dion arrive au huitième rang pour Encore un soir.

Sia (This Is Acting), Rihanna (Anti) et The Weeknd (Starboy) sont respectivement en septième, en sixième et en cinquième position. Blurryface de Twenty One Pilots est quatrième.

Dans le top 3, Justin Bieber (Purpose) et Adele (25).

Qui arrive en tête de liste? Drake avec son opus Views. L'artiste hip-hop est aussi en pole position du palmarès de ventes d'albums aux États-Unis. Une superbe année pour Drake qui serait depuis peu en amour avec Jennifer Lopez.