Pour raconter l'histoire de son père, le cinéaste Carl Leblanc inverse les rôles. Ce sont des gens connus qui commentent le destin d'un inconnu, Éverard Leblanc. Et soudain, grâce au verbe des Lucien Bouchard, Michel Faubert et cie, l'épopée de M. Leblanc devient celle du Québec de sa génération.

Si le leader nord-coréen Kim Jong-Un se passionne pour les joujoux nucléaires, pourquoi pas vous? Grâce à ce bijou de vulgarisation scientifique, tout devient possible.

Il est vrai que la lecture ne vous transforme pas automatiquement en puissance nucléaire, si vous n'avez pas accès à de la matière fissible concentrée. Autrement, la fabrication d'une bombe atomique serait à la portée de n'importe qui. Ou presque.

Au début des années 60, le Pentagone avait mené une expérience pour mesurer la difficulté de fabriquer une bombe atomique. Il avait chargé un jeune diplômé de physique d'en concevoir une, en utilisant seulement des documents publics. Au bout de deux ans et demi, le candidat avait produit les plans d'une bombe dont la puissance se comparait à celle d'Hiroshima. Rassurant, n'est-ce pas?

Hidden in Plain Sight 8 : How to make an atomic bomb [Comment faire une bombe atomique], Andrew Thomas.

