Les coups de coeur de Josée Guimond

Josée Guimond

Le Soleil Le Soleil (Québec) Pour l'amour d'Hollywood

Agrandir Emma Stone dans Pour l'amour d'Hollywood Photothèque Le Soleil

J'avais certaines craintes avant d'aller voir Pour l'amour d'Hollywood, tant mes attentes de grande fan de comédies musicales (et de Ryan Gosling) étaient élevées. Mais je n'ai pas été déçue: quel film magique, émouvant, intelligent, un grand moment de cinéma et de beauté! Damien Chazelle a créé un véritable petit bijou, un hommage parfait aux grandes comédies musicales hollywoodiennes. Emma Stone est sublime, Ryan Gosling extraordinaire (évidemment), et la chimie entre les deux transperce l'écran. Et impossible de passer sous silence la musique de Justin Hurwitz, l'émouvant «ciment» de cette oeuvre magistrale. En attendant de pouvoir se procurer le film (et le revoir 1000 fois), on peut mettre la main sur la musique originale ET la bande sonore, avec les chansons. Bien sûr, j'ai acheté les deux.

L'autre reflet

Agrandir L'autre reflet de Patrick Senécal

Je suis une fidèle lectrice de Patrick Senécal, alors quand son dernier bouquin est paru (en novembre), je l'ai tout de suite acheté... et je n'en ai fait qu'une bouchée. L'autre reflet met en scène Michaël Walec, professeur de français dans une prison pour femmes et aspirant-auteur de romans noirs, qui réussira enfin à écrire l'oeuvre de sa vie... en s'inspirant des véritables crimes que lui a décrits une de ses étudiantes, l'étrange Wanda Moreau. Walec constate rapidement qu'il est incapable de reproduire, avec son seul talent, le succès phénoménal de son premier roman. Puis... Wanda sort de prison. L'abîme n'est pas loin. Un captivant polar (très) noir sur fond de création littéraire, de quête (démesurée) du succès, et d'admiration dangereusement tordue (Annie Wilkes, quelqu'un?).

District 31

Agrandir District 31 Photothèque Le Soleil

«Moi, regarder un téléroman quotidien? Pas le temps pour ça!» ai-je affirmé à mon chum, en septembre. On a quand même enregistré District 31, «juste pour voir» la nouvelle série policière de Luc Dionne (Omertà). On a aujourd'hui... 80 épisodes derrière la cravate, et 30 minutes, quatre fois par semaine, c'est nettement insuffisant! Je suis devenue accro aux intrigues bien ficelées mettant en scène les policiers du 31: c'est rythmé, bien écrit, avec juste assez d'humour, les personnages ont de la «chair», et les acteurs sont tous formidables, à commencer par le duo vedette formé de Magalie Lépine-Blondeau et Vincent-Guillaume Otis (qu'on souhaite retrouver dans la prochaine saison). Mention spéciale à mon coup de coeur, Michel Charrette, dans le rôle du taciturne sergent-détective Bruno Gagné. Longue vie au 31!

Like-moi!

Agrandir Florence Longpré alias Gaby Gravel dans Like-moi! Photothèque Le Soleil