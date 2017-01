Les coups de coeur d'Isabelle Mathieu

Festivalière nonchalante, je suis restée au frais en juillet dernier au lieu d'aller entendre Neil Finn, chanteur du populaire groupe australien Crowded House, en préambule de Duran Duran. Amers regrets. Pour me consoler, l'adorable mari m'a offert pour Noël The Very Best of Crowded House, album-compilation paru en 2010 qui compte 19 chansons. Tous les grands succès du sympathique quatuor y sont, de Don't Dream It's Over à Something So Strong en pensant par Distant Sun et Better Be Home Soon. Bien sûr, on est dans la nostalgie, cet album sans prétention nous replongeant au coeur des années 1985-1995, décennie phare pour le groupe. Mais à mes oreilles, Crowded House garde un pétillant, un optimisme intemporel qui me réchauffe à tous les coups.