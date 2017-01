Les coups de coeur de Baptiste Ricard-Châtelain

Baptiste Ricard-Châtelain

C'est une bouée lancée par le collègue David Desjardins dans l'océan des médias sociaux qui a porté le son jusqu'à mes oreilles. Ça a fait du bien. Retrouver Zack de la Rocha, voix de Rage Against the Machine, en évolution. Disons qu'après des années de collabos sans suite (Trent Reznor, DJ Shadow...), d'enregistrements peu diffusés, de la Rocha cultive la patience. Mais les liens tissés avec les gars de Run the Jewels semblent tenir le coup. El-P pilote d'ailleurs Digging For Windows, le premier extrait solo prometteur de Zack de la Rocha. On nous annonce un album pour 2017... Nous croirons à la résurrection quand nous entendrons plusieurs titres de même acabit. À suivre. (P.-S. El-P et Killer Mike ont balancé leur troisième opus RTJ3 sur le Web durant les Fêtes. Gratuit. Surprise!)

Aujourd'hui l'histoire

Agrandir Jacques Beauchamp Fournie par ICI Radio-Canada Première

Il existe de nombreuses émissions en baladodiffusion, dont plusieurs produites au Québec. Celle-là, livrée par Jacques Beauchamp de la boîte radio-canadienne, m'a happé. Pas que tous les sujets se valent, certains étant légers. Mais il fait bon déambuler en s'imprégnant de ces condensés historiques d'une vingtaine de minutes, bien tassées. Pour se remémorer des êtres primordiaux, mettre en perspective les événements récents, recadrer les combats politiques, dégonfler les souvenirs fantasmagoriques des élites. Et découvrir des personnages étonnants tel ce Vlad III, inspiration derrière Dracula, prince qui a raffiné l'art de l'empalement. Et se rappeler qu'en 1995, le camp du NON a multiplié les naturalisations au Québec, a dépensé gros, pour enlever le référendum.

Tom à la ferme

Agrandir Fournie par Les Films Séville

Il fait bon, parfois, de ressortir des films qui ont glissé un peu vite vers les archives. Loin du bruit des critiques, il est souvent plus facile d'apprécier. Ce film de Xavier Dolan avait moins attiré l'attention. Il faut dire que le prolifique réalisateur présente ici une oeuvre noire, intense. Et qu'il l'a envoyée aux cinéphiles entre Laurence Anyways et Mommy. Vrai aussi qu'on pourrait trouver que Dolan s'expose beaucoup dans ce suspense lourd tiré d'une pièce de Michel Marc Bouchard. Mais il est efficace dans le rôle de ce jeune urbain débarqué à la campagne pour les funérailles de son copain... Maman attendait plutôt une blonde, pas un chum. Et le frère du défunt qui prend tous les moyens pour que le scénario hétéro tienne. Tous les moyens. Troublante relation violente.

Trilogie sale de La Havane