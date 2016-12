Les coups de coeur de Gilbert Lavoie

On m'avait dit que Luc Chartrand avait bâti là un bon thriller, je n'ai pas été déçu. Dès le premier chapitre, il nous entraîne dans une saga passionnante qui oppose le héros, Paul Carpentier, à des forces obscures impliquées dans un bombardement meurtrier de l'aviation israélienne. Il nous fait découvrir les jeux de coulisses des intérêts canadiens au Moyen-Orient, et la complexité de la situation explosive de cette région du monde. Il s'agit d'une fiction, mais les personnages sont crédibles et l'histoire est bien ficelée. L'auteur est journaliste à Radio-Canada. Il a imaginé son roman après la visite des ruines d'une maison de Gaza, bombardée par l'aviation israélienne. On y avait entassé tous les membres d'une même famille. Je vous laisse deviner la suite...