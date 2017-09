À l'intérieur, les discours d'usage se sont succédé, entrecoupés par un bref hommage à Mario Munger, réalisateur de Québec décédé le 28 mai à 60 ans, et un coup de chapeau à Julie Lemieux. La conseillère municipale sortante a été «la toute première à qui on a vendu notre rêve», a rappelé Olivier Bilodeau, le directeur à la programmation.

En amorçant son intervention, le réalisateur se disait fébrile. Pourtant, le FCVQ avait bien raison de choisir son film en ouverture après Pays (2016), Paul à Québec (2015) et Mommy (2014). Le touchant et sensible drame de Luc Picard offre un point de vue inédit sur un grand traumatisme de l'histoire québécoise en privilégiant le regard d'un quatuor d'enfants sur la crise d'Octobre, en 1970.

Les rois mongols gravite autour de Manon, 12 ans, dont le monde s'écroule : son père se meurt et sa mère, sans argent, veut la placer ainsi que son jeune frère Mimi. Avec l'aide de ses deux cousins, elle kidnappe une vieille femme et s'enfuit à la campagne pour vivre libre et heureuse, inspirée par les actions posées par le Front de libération du Québec (FLQ).

Évidemment, ça ne se passera pas comme prévu... Comme pour ses «modèles», d'ailleurs. Le scénario habile de Nicole Bélanger, adapté de son roman, trace un parallèle amusant entre les évènements historiques et les actions enfantines, qui seront source de quiproquos pour les autorités.

La révolte est au coeur des Rois mongols. Celle de Manon, plus inoffensive en apparence, touche une question fondamentale de notre existence : comment conserver la sincérité et le refus des compromis lâches de l'enfance? Une interrogation qui traverse toute l'oeuvre de Réjean Ducharme, monstre sacré de notre littérature décédé récemment, et auquel ce long métrage fait écho.

Picard s'est évertué à poursuivre cette piste, comme d'autres en ce moment. On constate que les longs métrages québécois de fiction présentés au FCVQ - Et au pire, on se mariera (Léa Pool); Pieds nus dans l'aube (Francis Leclerc), Ailleurs (Samuel Matteau) et celui-ci - ont tous en commun les révoltes, les interrogations et les passions de l'enfance.

Dans le cas des Rois mongols, Luc Picard démontre une belle sensibilité et une confiance grandissante dans ses moyens comme réalisateur. Le film prend d'ailleurs un bel envol dans sa deuxième partie, avec des images aux accents plus poétiques. On y reviendra plus longuement pour la sortie du film, le 22 septembre. Mais le cinéaste ne pouvait rêver d'un plus beau coup d'envoi que l'ouverture du FCVQ. Et vice versa.

La représentation a fait salle comble. Celles d'Au pire, on se mariera et de Pieds nus dans l'aube affichent aussi complet. Un bon départ.