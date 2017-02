Les mots de Nelly Arcan, la vision de Krystian Lupa

Geneviève Bouchard

Le Soleil Le Soleil Suivre @GenBouchard (Québec) Une incursion dans l'univers de l'écrivaine Nelly Arcan, une première rencontre avec le réputé metteur en scène polonais Krystian Lupa. Si le printemps nous semble encore lointain, le Carrefour international de théâtre prépare sa venue en dévoilant un aperçu de ce dont sera faite sa 18e programmation.

Comme nous l'écrivions la semaine dernière, le rendez-vous annuel accueillera en 2017 la pièce La fureur de ce que je pense, inspirée de l'oeuvre de l'auteure Nelly Arcan. Le spectacle imaginé par la comédienne Sophie Cadieux (qui y tient d'ailleurs un rôle) et mis en scène par Marie Brassard convie six actrices et une danseuse sur scène dans un collage de textes de l'écrivaine tourmentée, qui s'est enlevé la vie en 2009 à l'âge de 36 ans.

«Je l'avais vu à sa création à l'Espace GO et j'avais été renversée par la beauté et la sensibilité de cet objet... J'avais vraiment été bouleversée», décrit la directrice artistique du Carrefour, Marie Gignac, à propos du spectacle qu'elle avait d'abord programmé en 2014, mais qui avait dû être annulé. «La compagnie a éprouvé des problèmes et on a tous dû renoncer, précise-t-elle. Il fallait sortir le décor de la salle et le spectacle n'avait pas été conçu pour tourner. Je pense qu'on avait tous surestimé la faisabilité du projet.» Trois ans plus tard, une nouvelle mouture de la pièce arrivera finalement au Grand Théâtre le 31 mai. Christine Beaulieu, Sophie Cadieux, Larissa Corriveau, Evelyne de la Chenelière, Johanne Haberlin, Julie Le Breton et Anne Thériault partageront les planches pour cette unique représentation dans la capitale. «C'est une recréation, en fait. Ils refont les décors, ils répètent à nouveau... On va avoir un spectacle tout neuf, tout frais, tout plein de l'énergie des débuts», se réjouit Marie Gignac. Un «maître» polonais

Agrandir Des arbres à abattre, de Krystian Lupa, sera présenté au Grand Théâtre le 28 mai. Natalia Kabanow