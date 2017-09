Foo Fighters: la tentation du renouveau ***

En recrutant Greg Kurstin (Adele, Pink, Sia), un réalisateur associé davantage au milieu pop, Dave Grohl a visiblement voulu donner un coup de pied dans la fourmilière.

Pour être honnête, ça ne fonctionne qu'en partie. L'exploration est parfois synonyme de pastiche pour les Foo Fighters, le groupe évoluant dans le sillage de formations comme les Beatles (Happy Ever After (Zero Hour) ou Pink Floyd (Sunday Rain), entre autres.

Heureusement, dans une majorité de cas, les Américains parviennent à livrer leur rock incisif et mélodique avec un souci de raffinement ou d'audace supplémentaire, ce qui donne de bons moments comme The Sky is A Neighborhood, malgré sa réalisation trop léchée, la mordante Run, la syncopée Make it Right ou encore la nuancée Arrows.