Un groupe punk se glisse dans le disque de Beyoncé

Agence France-Presse

New York

Beyoncé s'aventure certes sur de nombreux terrains musicaux, mais les cris et riffs de guitares s'échappant du vinyle de son album «Lemonade» n'ont sûrement pas manqué de surprendre ses fans. Et pour cause, il s'agissait en fait de l'enregistrement d'un groupe punk canadien.