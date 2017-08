Steven Wilson: dose d'airs pop ***1/2

Nicolas Houle

Le Soleil Le Soleil Suivre @NickHoule

(Québec) CRITIQUE / La carrière solo de Steven Wilson (Porcupine Tree, No-Man) était en train d'atteindre un plateau avec les albums The Raven That Refused To Sing, Hand. Cannot. Erase. et le mini EP 4 1/2, tous des réussites, mais issus du même moule : un rock progressif mélodique, ambitieux et cohérent, défendu avec de grands techniciens.