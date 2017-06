Planetarium: l'exploration extraterrestre d'un supergroupe **** 

(Québec) CRITIQUE / Sur papier, Planetarium semblait être une entreprise si ambitieuse qu'elle risquait l'échec. L'univers de la musique orchestrale qui rencontre celui de la pop, du rock et de l'électronique dans un concept extraterrestre? Allons donc! Et pourtant, ça fonctionne.

Il faut dire que lorsque Nico Muhly a convié Sufjan Stevens (qui a maintes fois démontré son adresse à évoluer dans des concepts) et le guitariste Bryce Dessner (The National), auxquels s'est ajouté James McAlister à la batterie et aux textures électroniques, le quatuor avait pour mission de monter des spectacles.

Le projet, articulé autour du système solaire, a visiblement évolué au fil des représentations pour devenir un tout cohérent en album, une somme des parties où l'on peut apprécier autant le chant mélodieux de Stevens, que les lignes de guitares subtiles de Dessner, les orchestrations de Muhly ou encore l'apport de McAlister.

On se retrouve avec des titres expérimentaux (Earth, Mars), des envolées vocales angéliques (Uranus), de superbes passages aériens (Pluto) ou des segments électroniques plus mordants (Jupiter). Un périple musical riche et étonnant, parfois déstabilisant mais néanmoins accessible, qu'on reprend sitôt qu'il s'est achevé.