La trame sonore de la belle saison

Hugo Mudie s'est fait connaître avec les groupes The Sainte Catherines et Miracles. S'inscrivant pendant des années dans la scène punk, Mudie s'en éloigne dans son premier extrait en solo,, qu'il lance sous son nom de famille uniquement. Une musique résolument plus pop et personnelle.nous donne hâte d'entendre le reste de l'album baptiséet prévu pour l'automne. goo.gl/V6cskf

On aime les Black Keys pour leurs chansons rock. Le premier simple du deuxième essai solo du guitariste et chanteur du duo de l'Ohio, Dan Auerbach, est tout désigné pour accompagner vos voyages en voiture les fenêtres baissées. «Une pop rétro, aux contours soul, funk, voire folk, sans prétention», décrivait mon collègue Nicolas Houle, qui croit que l'album au complet, intitulé, est taillé «sur mesure pour démarrer l'été.» La vidéo aux airs psychédéliques vous charmera. goo.gl/WLMJJq

Galway Girl (Ed Sheeran)

Le chanteur anglais est une valeur sûre. Il a sorti son troisième album nomméen mars et a déjà trois pistes sur les palmarès. Aprèset, il présente, dans laquelle il puise dans ses origines irlandaises en amalgamant la musique pop aux sonorités celtiques. La chanson a d'ailleurs été écrite avec la collaboration du groupe irlandais Beoga. Il a lui-même filmé le vidéoclip de la chanson à Galway, en Irlande, et qui met en vedette l'actrice Saoirse Ronan. En attendant de le voir en chair et en os au Centre Vidéotron le 18 juillet : goo.gl/cLR80F

Body Like a Back Road (Sam Hunt)

Sortez votre chapeau de cowboy et embarquez dans votre «pick-up», la prochaine suggestion en est une country. On vous emmène dans l'univers de Sam Hunt et de sa dernière chanson, premier extrait de son second album à venir. Né en Georgie, Sam Hunt a connu un énorme succès avec la chanson. Il est de retour avec une piste un peu plus légère, mais toujours aussi sensuelle, et qui nous donne envie de prendre la route. goo.gl/M5Fhxb

Ma vie c'est un movie (Jacques Jacobus)

L'été est selon nous la saison idéale pour écouter du hip-hop en se la coulant douce. Jacques Jacobus, qu'on a connu pendant 10 ans au sein de la formation Radio Radio, arrive en solo cette fois avec l'extrait déjanté, qui comblera parfaitement votre besoin de vous défouler. La vidéo inspirée du filmavec Doc et la fameuse voiture DeLorean est à voir. goo.gl/Neakv1

Feels Like Summer (Weezer)

En mars, le groupe californien arrivait avec la première piste de, qui fait suite ausorti en 2016. Bien que les paroles de la chanson n'aient rien de bien joyeux quand on s'y arrête, on a bien aimé la mélodie mise de l'avant par le groupe mené par Rivers Cuomo et qui compte plus de 20 ans de carrière. Le 11album de ceux qui étaient venus nous visiter en 2013 au Festival d'été devrait sortir cet été. goo.gl/dqTccH

Feel It Still (Portugal. The man)

Le groupe Portugal. The man est originaire d'Alaska et a huit albums studios. Vous cherchez une chanson pour danser?fera le travail à coup sûr. Cette chanson est le deuxième simple de leur huitième album,, paru il y a quelques jours. Leur dernier opus remontait à 2013 avecproduit par Danger Mouse, qui a travaillé entre autres pour Gorillaz. Une chanson des plus accrocheuses. goo.gl/RxwODR

Hard Times (Paramore)

Le groupe américain revient avec une musique pop électro rythmée. Paramore avait connu beaucoup de succès à la fin des années 90 avec sa pièce, qu'on retrouve sur la trame sonore du premier film de la saga. Le groupe n'avait rien fait paraître depuis 2013, notamment en raison de malentendus entre la pétillante chanteuse Hayley Williams et le batteur Zac Farro. Ce dernier a décidé de réintégrer la formation pour le cinquième album,, qui vient de paraître. Le clip de l'extraitest coloré et nous replonge directement dans ledes années 80. goo.gl/XTYIu2

Blossom (Milky Chance)

À l'instar d'Ed Sheeran, Milky Chance est une valeur sûre. Intégrant reggae et indie folk, le trio allemand a le don de proposer des trames aux mélodies drôlement efficaces. C'est encore le cas avec, chanson-titre de leur deuxième album. Milky Chance avait attiré une foule monstre lors de son passage au Festival d'été en 2015. On peut s'attendre au même phénomène le 2 août, alors qu'ils seront du côté du Festivent, à Lévis. goo.gl/Ev9z8n