Brown: fluidité estivale ***1/2

CRITIQUE / Début 2016, le projet familial Brown en a surpris plusieurs en mettant de l'avant le talent qui pullule dans la famille Beaudin-Kerr: deux frères rappeurs (Snail Kid de Dead Obies et Jam de K6A) et leur père chanteur et guitariste (Robin Kerr) ont allié leurs univers musicaux dans un premier album empreint de variété, mais aussi d'une belle cohérence.

Un an et demi plus tard, voilà que le trio remet ça avec un minialbum estival sur lequel il assume ses envies mélodiques (les vers sont souvent plus chantés que rappés) et ses chansons d'amour (le thème traverse ce bien nommé POPLUV).

Comme sur l'album éponyme, la diversité des genres est à l'honneur ici, entre les accents soul du paternel (Should I've Been There, bonifiée d'arrangements de cordes signés Philippe Brault) et les racines urbaines de ses fistons.

Mais le tout est lié dans une facture plus pop que le précédent effort. Ce que Brown perd en mordant sur ces sept titres, il le gagne en fluidité.