Prix Grammy: Adele ou Beyoncé?

Le Soleil Le Soleil Suivre @NickHoule (Québec) La 59e remise des prix Grammy appartiendra-t-elle à Beyoncé ou à Adele? La première a une longueur d'avance avec pas moins de neuf nominations, or la seconde la talonne dans les principales catégories et d'autres artistes, comme Rihanna, ne sont pas à négliger dans l'équation...

Lancer un album un mois avant Noël, c'est une excellente stratégie pour faire mousser les ventes, parlez-en à Adele. Ça peut toutefois jouer un tour lorsque vient la remise des prix Grammy. Cette année, la période d'éligibilité s'étendait du 1er octobre 2015 au 30 se ptembre 2016. Aussi, le 25 de la Britannique semble-t-il soudainement loin au regard du Lemonade de l'Américaine, qui s'est taillé une place enviable parmi les meilleures parutions de 2016. Reste à voir si l'Académie sera plus sensible au succès commercial d'Adele ou à l'audace artistique de Beyoncé... Dans la catégorie de l'Enregistrement de l'année, Beyoncé (Formation) se mesurera à Adele (Hello), Lukas Graham, dont le hit 7 Years a particulièrement bien marché, au Work de Rihanna et Drake, de même qu'à Stressed Out des Twenty One Pilots, autre succès rassembleur. Adele risque fort de remporter la mise ici. En revanche, pour ce qui est de l'Album de l'année, Beyoncé pourrait ravir la palme. Les deux femmes ne semblent pas tellement inquiétées par Justin Bieber (Purpose) ou même Drake (Views), qui a pourtant très bien fait, mais Sturgill Simpson pourrait surprendre tout le monde, grâce à son ambitieuse proposition country (A Sailor's Guide To Earth). Pour la chanson de l'année, la lutte sera difficile, là encore. Adele risque de se distinguer avec Hello, mais Beyoncé a Formation en poche. Lukas Graham n'est pas loin, toujours avec 7 years, suivi de Bieber (Love Yourself) et Mike Posner (I Took A Pill In Ibiza). Les deux vedettes se recroiseront dans la catégorie Meilleure performance pop solo, avec Hold up, pour Beyoncé, et Hello pour Adele. Il semble assez clair qu'une des deux se distinguera devant Bieber, Kelly Clarkson et Ariana Grande, mais laquelle? Réponse le 12 février, à 20h, au réseau CBS, où sera diffusé le gala.

En vrac

La découverte Il est toujours intéressant de voir qui l'Académie sacrera Découverte de l'année. On couvre plusieurs genres en 2017. Les Chainsmokers, qui ont plus d'un refrain rassembleur, pourraient être couronnés, mais Chance The Rapper, dont l'étoile tend à briller, risque de se sauver avec la statuette. Anderson .Paak, également dans un registre rap, a aussi une proposition intéressante. Quant à Kelsea Ballerini et Maren Morris, elles défendent toutes deux une country assez convenue, mais la seconde tend à faire l'unanimité... Le pire Une des luttes les plus inintéressantes? Celle de l'Album rock, où l'on s'éloigne du genre sans réunir des parutions véritablement dignes de mention, alors que, pourtant, il y en a eu plus d'une... On touche au punk avec un Blink 182 très ordinaire et un Weezer honnête, au métal avec un solide enregistrement de Gojira et au pop rock, là encore avec un enregistrement moyen de Panic! At the Disco... Reste Cage The Elephant, avec Tell Me I'm Pretty, un bon album, mais on a vu mieux...

Le meilleur Une des luttes les plus relevées? Celle pour le meilleur album alternatif où se côtoient Bon Iver, avec son novateur 22, A Million, PJ Harvey, avec The Hope Six Demolition Project, Iggy Pop (Post Pop Depression), Radiohead (A Moon Shaped Pool) et feu David Bowie, avec Blackstar. Visiblement, on aurait pu déplacer certains titres jugés alternatifs, pour enrichir la catégorie de l'Album rock, comme celui d'Iggy Pop... Chose certaine, il semble écrit dans le ciel que David Bowie l'emportera ici... Ce dernier est d'ailleurs présent dans deux autres catégories, soit pour la Meilleure performance rock et pour la Meilleure chanson rock. Et il pourrait bien s'illustrer dans les deux cas. Un nouvel animateur La soirée des Grammy sera animée, pour la première fois depuis 2012, par une autre personne que LL Cool J. Pour être honnête, on ne s'ennuiera pas trop. Il faisait un boulot honnête, sans plus, laissant surtout parler la musique - ce qui, toutefois, se défendait comme approche. C'est James Corden qui lui succédera. On connaît bien l'Anglais grâce à son Late Late Show, qui a retenu l'attention avec ses Carpool Karaoke, accueillant des artistes comme Adele, Red Hot Chili Peppers ou Madonna...

