Kid Koala avec Emilíana Torrini: Koala en apesanteur***

(Québec) Satellite marque plusieurs débuts pour Kid Koala. Pour la première fois, le DJ, réalisateur et compositeur montréalais ne fait appel à aucun échantillonnage. Il a aussi écrit de la poésie et collaboré étroitement avec la chanteuse islandaise Emilíana Torrini.

Avec ce volume qui entame sa série Music To Draw To, celui qui est aussi dessinateur propose une musique ambiante qu'il est, justement, propice d'écouter en dessinant. Le résultat est plus de 70 minutes de compositions instrumentales planantes ou parfois bruitistes, entrecoupées de sections chantées par Torrini, relatant le périple d'une femme qui laisse derrière elle l'amour pour un voyage dans l'espace. Avec ce projet, Kid Koala, alias Eric San, se retrouve dans un tout autre territoire et se tire bien d'affaires. Si on apprécie les segments instrumentaux, c'est véritablement lorsqu'il fait équipe avec Torrini qu'il livre le meilleur de lui-même. De quoi espérer une autre collaboration avec la chanteuse...