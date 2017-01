Ludovic Alarie: cocon introspectif***1/2

La voix frêle de Ludovic Alarie, qui se marie quand même de jolie manière à celle de la chanteuse et percussionniste Adèle Trottier-Rivard, ne prend pas le haut du pavé dans cet édifice musical un peu hors du temps. Jeune homme de peu de mots, Alarie place la musique au premier plan. Élaborée encore cette fois avec la complicité du multiinstrumentiste Warren C. Spicer (Plants and Animals), qui en signe la réalisation, celle-ci se déploie avec beaucoup de grâce, tout en douceur, en lenteur et en introspection.