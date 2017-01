Sampha: subtil et inventif****

Contrairement à la plupart de ses pairs de la soul ou du r'n'b, qui optent pour des réalisations touffues et clinquantes, Sampha Sisay ne craint pas le dénuement, mettant de l'avant son chant délicat et sensible. Il mise en effet sur une approche introspective, où la nuance et la subtilité sont toujours prioritaires. D'autre part, si les manipulations et les sonorités électroniques sont présentes, Sampha peut tout autant privilégier le piano, les échantillonnages de kora africaine ou même de cornemuse. À cela s'ajoute un jeu intéressant avec diverses couches de voix ou de choeurs. Le résultat est hautement intéressant et créatif.

Un seul bémol : que Sampha soit resté un peu trop dans les ballades ou les mid-tempo, alors qu'il est tout aussi brillant sur des titres dynamiques, comme en témoigne l'excellente Blood On Me.