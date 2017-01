Gabrielle Shonk dans le giron de Universal et de 3E

C'est Shonk elle-même qui en a fait l'annonce dans sa page Facebook, avec quelques mots et une courte vidéo. «Alors ceci vient tout juste d'arriver... Je suis officiellement une artiste de Universal Music Canada. 2017 est démarrée et je suis tellement excitée!»

Le premier album de Gabrielle Shonk, constitué de matériel original, en anglais et en français, est fin prêt. Il devait même être lancé cet automne, de manière indépendante, or quand la chanteuse a fait paraître le simple Habit, en juin, l'intérêt grandissant des maisons de disques est venu brouiller les cartes. Des négociations ont ainsi eu lieu à l'automne.

«Des labels à Montréal, à Toronto et même aux États-Unis m'ont écrit, racontait Shonk au Soleil, en novembre. Alors, j'ai mis mon plan initial sur pause, pour avoir l'opportunité de sortir ça avec une équipe qui aurait une plus grande portée.»

La musicienne, que plusieurs ont découverte lors de son passage à La Voix, est décidément bien entourée pour lancer sa carrière, puisqu'elle a Louis Bellavance comme gérant, qui est également directeur de la programmation au Festival d'été.

La filiale 3E a en effet décidé de développer une toute nouvelle branche dans le secteur de la gérance d'artiste.

«3E ouvre une division de gérance d'artiste et on commence avec elle, Gabrielle, a confirmé la porte-parole Luci Tremblay au Soleil. Est-ce qu'il y en aura d'autres ? L'avenir le dira, on verra comment ça va évoluer.»

Gabrielle Shonk partagera la scène avec Bobby Bazini le 24 février, à Montréal, puis le 25, au Grand théâtre de Québec.