Des disques pour se garder au chaud

Geneviève Bouchard, Nicolas Houle

Le Soleil Le Soleil Suivre @NickHoule (Québec) Pour ceux qui se font prier pour pointer le nez dehors, plusieurs albums à vous mettre dans les oreilles paraîtront dans les prochains mois.

Agrandir Patrice Michaud Jean-Charles Labarre

Patrice Michaud, Almanach, 3 février En 2014, Patrice Michaud lançait un deuxième album qui lui a fait faire un bon bout de chemin et gagné les oreilles d'un plus large public. Trois ans plus tard, son successeur nous arrive précédé de grandes attentes. Avec la complicité du convoité réalisateur et arrangeur Philippe Brault, l'auteur-compositeur-interprète d'origine gaspésienne enrobe une base de folk de touches de rock, voire de soul. Alors que Brad Barr lui prête ici sa guitare, Michaud partage ailleurs son micro avec son fiston Loïc ou sa consoeur Ariane Moffatt. Avec un premier extrait, Kamikaze, bien installé au sommet des palmarès, la table est mise pour l'arrivée de cet Almanach. Après ce retour sur disque, les retrouvailles sur les planches auront lieu à Québec les 24 et 25 mai au Grand Théâtre. Isabelle Boulay, Ma vérité, 31 mars Mine de rien, ça fait un peu plus de cinq ans qu'Isabelle Boulay n'a pas offert d'album de chansons originales. Après un petit détour dans l'univers de Serge Reggiani lancé au printemps 2014, voilà que la rousse chanteuse - qui retrouvera en février son siège de coach au concours télévisé La voix - reviendra sous peu à l'avant-scène avec du matériel tout neuf. Réalisé par le grand complice Benjamin Biolay et par Raphael (pour deux chansons), l'album Ma vérité lui donnera l'occasion d'épouser des mots et des mélodies offerts par des collaborateurs de renom comme Alex Nevsky, Coeur de pirate, La grande Sophie, Carla Bruni et Julien Clerc. En prime, elle s'est offert pour sa pochette une séance avec le réputé photographe de mode Peter Lindbergh... Peter Peter, Noir éden, 24 février Peter Peter s'est fait discret dans notre coin du monde ces dernières années, occupé qu'il était à faire sa marque en France, où il a été recruté par Arista, une filiale de Sony. C'est donc sa nouvelle vie dans l'Hexagone qui a nourri les pièces de Noir éden, un troisième album qui nous arrive un peu plus de quatre ans après Une version améliorée de la tristesse. Les deux premiers extraits dévoilés dans les derniers mois sous le signe d'une pop élégante qui assume son spleen laissent présager un retour qui ne devrait pas trop dépayser ses fans. L'auteur-compositeur-interprète sera de passage au Québec cet hiver pour accompagner ses nouvelles créations. Il fera notamment escale au Cercle le 12 mars. Vincent Vallières, titre à venir, 17 mars Auteur-compositeur-interprète chouchou des Québécois - un titre confirmé par son hymne On va s'aimer encore -, Vincent Vallières a repris la plume et la guitare ces derniers temps pour s'atteler à la création de son septième album. Un premier extrait, Bad Luck, lancé cette semaine, nous ramène la poésie du quotidien chère à Vallières et des guitares bien affirmées, avec en prime la jolie voix d'Amélie Mandeville en fin de parcours. La suite arrivera en mars et s'accompagnera d'une tournée qui s'arrêtera à l'Impérial le 21 avril. La suite arrivera en mars et s'accompagnera d'une tournée qui s'arrêtera à l'Impérial le 21 avril.

Agrandir Damien Robitaille Erick Labbé, Archives Le Soleil

Damien Robitaille, titre à venir, 17 février Quatre ans après son très ensoleillé Omniprésent, immortalisé dans la chaleur de Miami, le coloré Damien Robitaille présentera des compositions toutes neuves cet hiver. Si l'on en croit un premier extrait rendu public en novembre et intitulé Tout feu tout flamme, le Franco-Ontarien n'a pas vu refroidir ses ardeurs dans la création de ses nouvelles chansons. Une tournée est à son agenda pour 2017, mais aucune date n'a encore été annoncée pour Québec. À suivre... Geneviève Bouchard Aussi Ludovic Alarie, L'appartement , 27 janvier

, 27 janvier Thomas Fersen, Un coup de queue de vache , 27 janvier

, 27 janvier Automat, Pandora , 27 janvier

, 27 janvier Julie Lefebvre, Déjouer le temps , 27 janvier

, 27 janvier Sally Folk, T roisième acte , 10 février

, 10 février Raton Lover, Le sens du vent , 10 février

, 10 février Laurence Castera, titre à venir, 17 février

Albin de la Simone, L'un de nous, 24 février IAM, Rêvolution , 3 mars

, 3 mars Mat Vézio, Avant la mort des fleurs cueillies , 17 mars

, 17 mars Jane Birkin, Gainsbourg, Le symphonique , 24 mars

, 24 mars Samuele, Les filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent , avril

, avril Annie Villeneuve, titre à venir, avril

Sophie Pelletier, Les météores , 14 avril

, 14 avril Canailles, titre à venir, printemps

Disques anglophones

Sampha, Process, 3 février Depuis le lancement de son premier mini-album, en 2010, Sampha Sisay est devenu un collaborateur des plus prisés. Il a travaillé autant auprès de Kanye West que de Solange Knowles ou de Drake et de Katy B. Curieusement, il n'avait toujours pas d'album à son actif. Ce sera chose faite dès février et, d'après les premiers extraits qu'on peut entendre, le chanteur et réalisateur est inspiré et ratisse large, avec des titres plus électro et d'autres où il n'hésite pas à se limiter à une formule piano-voix.

Laura Marling, Semper Femina, 28 février Mine de rien, Laura Marling lancera, avec Semper Femina, son sixième album, alors qu'elle n'a que 26 ans (27 sous peu)... La prolifique artiste britannique avait démontré avec Short Movie (2015) combien elle savait ficeler une folk de grande qualité. Pour Semper Femina, elle a fait appel à la touche magique du réalisateur Blake Mills (Alabama Shakes, Jim James, John Legend). Les chansons qu'elle a partagées sont fort prometteuses.

Dirty Projectors, Dirty Projectors, 24 février Déjà cinq années se sont écoulées depuis le précédent album des Dirty Projectors, Swing Lo Magellan. Cet automne, les New-Yorkais ont commencé à redonner signe de vie et des pièces ont finalement fait leur apparition. Et on a pu constater que la bande de David Longstreth et Amber Coffman n'a rien perdu de sa créativité ou de son étrangeté. Au programme? Une approche qui peut se faire très épurée du côté rythmique, des accents soul ou r'n'b et des manipulations avec les voix.

Beck, titre et date à venir La liste d'albums à paraître sans qu'une date soit encore arrêtée est impressionnante. Du nombre, lesquels sortiront au printemps? Il y a des chances pour que Beck soit du lot, d'autant qu'un premier extrait, Wow, est déjà paru. Beck Hansen avait frappé dans le mille avec Morning Phase (2014), qui marquait un retour aux atmosphères feutrées de Sea Change. Après cet enregistrement, qui lui a valu trois prix Grammy, dont celui de l'album de l'année, l'Américain revient avec une proposition plus dynamique, mais qui pourrait être tout aussi porteuse, Beck étant Beck...

Zack De La Rocha, titre et date à venir Ça fait des années qu'on parle d'un album solo de Zack de la Rocha. Tellement longtemps, qu'il a eu le temps de rejoindre ses complices de Rage Against the Machine à quelques occasions avant que du matériel original ne voit le jour. Au moment où les fans les plus loyaux commençaient à ne plus y croire, il a lancé cet automne un premier extrait, où il renoue avec son flow engagé avec la complicité de El-P. De quoi croire qu'on pourra finalement entendre ce projet sous peu... Nicolas Houle