David Bowie: un écho de Blackstar***1/2

(Québec) À pareille date l'an dernier, David Bowie nous avait doublement secoués. D'abord avec l'excellent Blackstar , démontrant à quel point il était toujours inspiré et créatif. Ensuite avec sa mort, qui avait pris tout le monde - ou presque - par surprise. On n'a pas encore fini de parler des grandes qualités de Blackstar , qui est apparu sur une foule de palmarès des meilleurs albums de 2016, que voici No Plan , minialbum aux allures de point d'orgue ou de coda .

On y trouve quatre titres enregistrés en même temps que les chansons de Blackstar, dont trois inédits, qui se sont retrouvés dans la comédie musicale Lazarus, présentée à New York et à Londres. Lazarus, qu'on connaissait déjà, sert d'introduction, après quoi la ballade No Plan met à contribution les cuivres chauds qu'on avait appréciés sur l'ultime album du Thin White Duke. La mordante Killing a Little Time est assurément le bonbon parmi les trois nouvelles, présentant un Bowie en mode exploratoire, avec une rythmique alambiquée, avant que When I Met You ferme les livres de façon fort honnête. Un écho bienvenu à Blackstar.