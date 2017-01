Dear Criminals: d'ombre et de grâce****

Geneviève Bouchard

Le Soleil Le Soleil Suivre @GenBouchard

(Québec) «C'est avec douceur et délicatesse envers ceux et celles qui l'ont connue et aimée que l'on souhaite dédier ces chansons à Nelly Arcan», indique le groupe Dear Criminals dans la présentation du minialbum Seven Song for Nelly.