Artistes variés: Hamilton revisité****

(Québec) Dans le tourbillon de la fin d'année, on a tardé un peu avant de vous parler de cette réjouissante parution tombée dans les bacs en décembre (une sortie en vinyle est prévue chez nous en février). Ancrée dans le succès de la comédie musicale Hamilton - qui fait un tabac sur Broadway en racontant à la sauce rap et R'n'B l'histoire de l'un des pères fondateurs des États-Unis -, cette collection de relectures nous arrive comme une sorte de produit dérivé de luxe.

Parce que si on a affaire à des reprises des pièces signées par Lin-Manuel Miranda, elles sont livrées par une impressionnante brochette d'artistes, qui y ajoutent une couleur personnelle sans que l'ensemble perde de cohérence. The Roots, Usher, Sia, Queen Latifah, Regina Spektor, Kelly Clarkson, Alicia Keys, John Legend et même l'animateur Jimmy Fallon (qui se la joue rigolo avant de pousser la note de manière plutôt convaincante) se prêtent notamment au jeu, qui combine habilement une énergie urbaine, un discours historique et le souci mélodique attendu d'une comédie musicale.