The xx: retour en force****

(Québec) Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis la parution de Coexist , le deuxième album des xx, il y a plus de quatre ans. Le bidouilleur Jamie Smith (alias Jamie xx), sollicité comme réalisateur et pour des remix, a connu un vif succès avec son premier album solo, Romy Madley Croft a collaboré avec divers artistes, tandis qu'Oliver Sim (voix, basse) a eu de sérieux ennuis avec l'alcool. Plutôt que d'avoir éloigné les trois amis d'enfance, ceci semble les avoir soudés : ils signent avec I See You une parution pleine de fraîcheur.

Déjà, le simple On Hold était annonciateur d'un changement de ton, ce que confirme Dangerous, en ouverture, avec ses échantillonnages de cuivres. Les xx mettent de l'avant des sonorités plus électroniques. Des interprétations plus lumineuses et extraverties, aussi, au point d'intégrer des grooves dansants. Cela dit, le trio n'a pas tourné le dos à son passé. On retrouve cet intérêt pour le minimalisme (superbe ballade Performance), tout comme cette belle interaction des voix féminine et masculine. Sim et Croft chantent par ailleurs mieux que jamais, le premier de sa voix grave, la seconde se permettant de remarquables envolées dans les aigus. À travers les lignes de basse et de guitare, Jamie Smith insère rythmes et couleurs sonores toujours de bon goût, ce qui culmine sur la grande finale aérienne Test Me, servie avec la retenue propre au trio.

Voilà qui commence l'année musicale sur une bonne note.