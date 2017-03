Coeur de pirate: mélancolie maniérée **1/2

CRITIQUE / Quelques jours avant le réveillon, Coeur de pirate a offert un cadeau à ses fans en dévoilant en surprise un mini-album des Fêtes, sur lequel elle a dit jumeler ses «plus grands amours», soit «le temps des Fêtes et la mélancolie».

Sur Chansons tristes pour Noël, la chanteuse revisite de manière intime trois titres qui ont l'avantage de ne pas être les plus usés par la surenchère de reprises : Noël sous les tropiques de Tino Rossi, Last Christmas de Wham! et Pour la première fois, Noël sera gris, popularisée par Anne Renée.

Musicalement, l'auteure-compositrice-interprète s'en tire plutôt bien, un ukulélé en renfort pour broder une douce ambiance tropicale ou retournant à une formule piano-voix pour rajouter une dimension tristounette à l'univers pop 80 de Wham!

Mais il faut sans doute être un irréductible fan pour lui pardonner le maniérisme de ses interprétations, surtout en français.

Tous les profits de la vente de ce mini-album seront versés à l'organisme Le Phare, qui vient en aide à des enfants malades et à leur famille.