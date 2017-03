Le Pantoum: Noël décalé ***1/2

Chacun s'amuse à revoir des classiques, à partager des titres originaux, voire des réécritures de pièces bien connues, chantées ou instrumentales. Le tout est livré sourire en coin, souvent avec une dose d'expérimentation.

Si l'humour est présent, on n'a pas moins pris le boulot au sérieux : il y a en effet des pistes très réussies. On a autant de plaisir à écouter Floes revoir The Christmas Song qu'à entendre Simon Kearney, Jérôme St-Kant et Marianne Poirier remodeler Have Yourself a Merry Little Christmas en Je te souhaite un réveillon vraiment cool ou, encore, les gars de Ponctuation s'unir à Blaze Velluto pour la sympathique instrumentale Shopping Mall.

Au total, 18 titres qui vont de la folk au funk, de l'électro au rock. Pour un Noël décalé - juste assez!