LP: l'heure du décollage ***1/2

Certains de ses clips live ont fait sensation dans les réseaux sociaux, les internautes étant mystifiés autant par ses interprétations que par son look androgyne... Elle sait aussi composer de la pop efficace : parlez-en à Christina Aguilera ou à Rihanna.

Or l'ascension de la chanteuse a été lente. Lost on You marquera-t-il enfin le décollage? C'est à tout le moins le cas en Europe, où elle fait un tabac : le clip de sa pièce-titre a été visionné 59 millions de fois...

Nul doute que le matériel réuni ici est solide. La réalisation appuyée et un peu sucrée peut agacer, or l'essence est là : des interprétations puissantes et incarnées, des mélodies fortes et accrocheuses, des textes parfois sans dentelle (Other People) et un juste dosage de titres énergiques et de passages plus nuancés, oscillant entre la pop, le blues et la soul.