Le livre de la semaine: Les voyages d'Ulysse 

L'histoire: Fin du XIX e siècle, le peintre Jules Toulet a perdu sa muse Anna, il erre dans les rues d'Istanbul, d'où il embarque sur un mystérieux navire, l' Odysseus , piloté par la non moins mystérieuse Salomé. Elle aura besoin de lui pour retrouver un peintre célèbre, Ammôn Kasacz, et ainsi faire la paix avec un passé trouble, douloureux. Ils comprendront que l'important n'est pas la destination, mais le voyage...

L'auteur: Dessinateur et coloriste hors pair, Emmanuel Lepage a marqué la BD contemporaine au fil d'une oeuvre profondément humaine, nourrie de voyages, d'exotisme et de solitudes ( Névé ; La Terre sans mal ; Muchacho ; Australes ; Les voyages d'Anna, avec Sophie Michel ). Vétéran de la BD franco-belge, René Follet a illustré des dizaines de séries d'aventures, dont Severin , Les Zingaris et Bob Morane .

CRITIQUE / Peintre adroit mais désoeuvré, Jules Toulet convainc le capitaine de l'Odysseus, Salomé Ziegler, de le laisser monter à bord de son navire en échange de quelques esquisses. Lui cherche Anna - celle des Voyages d'Anna qu'Emmanuel Lepage et Sophie Michel ont publié en 2005. La fière Salomé est à la poursuite de toiles de maître. Ils vont mutuellement s'aider.

Leur quête-enquête emportera le lecteur à travers un périple à la fois géographique (on écume les ports de la Méditerranée et de la mer Égée), généalogique (au passé, une relation ambiguë se «dessine» entre la fantasque Athénaïs et le peintre Ammôn Kasacz) et, surtout, pictural. Les deux illustrateurs, M. Lepage et René Follet, s'amusent à croiser les styles et techniques graphiques, jouant avec le fusain, l'aquarelle, les toiles orientalistes du XIXe siècle ou la photo.

Le trio (Sophie Michel est responsable de l'itinéraire) signe une véritable ode à la beauté de l'art. Les rebondissements de cette ambitieuse BD ne servent qu'à «teinter» ce récit aux péripéties en réalité picturales. Grâce à l'art séquentiel, l'enquête de Jules et Salomé devient contemplative, bercée par l'apprivoisement des protagonistes, le lent clapotis des vagues, les embruns, les miroitements de la lumière; rythmée par le Zéphyr poussant la voilure et les vers de l'Odysseus qui ponctuent le voyage, en parallèle ou en une mise en abyme. Car la capitaine aime lire les aventures d'Ulysse à son équipage. «C'est de l'or qui apprend à vivre au présent», lui (pré)disait sa mère. Çà et là, des pages du récit homérique, en format «livre», sont insérées.

Et vogue l'imagination du lecteur (Charybde ou Scylla? Errances et déshérence? «James» renverrait-il à «Joyce»? Quelle peut être l'Ithaque de Salomé?), prête à chavirer sur les écueils de ses propres liens... Yves Bergeras, Le Droit ***

