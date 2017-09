La ferme et son état: brasser la cage ***

Éric Moreault

Le Soleil Le Soleil Suivre @moroSoleil (Québec) CRITIQUE / Personne ne pourra reprocher à Marc Séguin de manquer de courage. Il en faut, presque jusqu'à l'inconscience, pour s'attaquer au sujet de l'agriculture québécoise. Surtout pour en faire un documentaire quand on a une expérience réduite comme réalisateur. Mais La ferme et son état a le mérite de brasser la cage en traçant un portrait sévère et saisissant de notre agriculture, mais surtout d'une nouvelle génération branchée et informée, qui veut faire les choses de façon durable.

En entrevue, le peintre renommé disait ne pas avoir voulu faire un manifeste. Et il s'est bien défendu d'être le «poster boy» de la cause. Mais il ne cache pas son parti pris. La thèse de Séguin est assez simple : s'il y avait plus d'agriculture durable, mieux encouragée par l'État, les prix seraient plus raisonnables, plus de gens achèteraient des produits locaux, ce qui permettrait à plus de jeunes fermiers de vivre de la terre. Même si le réalisateur a multiplié les points de vue, il n'en demeure pas moins qu'il donne surtout la parole à ceux qui plaident pour d'autres façons de faire en envisageant la production autrement, notamment avec les nouvelles technologies. Dont le milliardaire André Desmarais, propriétaire d'une ferme expérimentale où on pratique la culture bio-intensive. Il est très éclairant que l'homme d'affaires s'indigne des difficultés qu'il rencontre avec la culture... bureaucratique! À ce chapitre, toutefois, le témoignage le plus éclairant est celui du coloré Joel Salatin. L'homme a ses détracteurs, mais le fermier de Virginie démontre qu'il est possible de produire de la viande en respectant l'environnement, même si le film porte surtout sur la production maraîchère.