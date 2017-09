Hors champ

«Quand j'étais petit, tous les matins je regardais par la fenêtre. Je me disais: tous les matins, ça change. Plus tard, j'ai compris qu'ici, rien ne change vraiment.»

- Jean (Pio Marmaï), qui explique les raisons de son départ de 10 ans dans Retour en Bourgogne de Cédric Klapisch

Premières images

On ne l'écrira pas assez, Wes Anderson est le cinéaste le plus iconoclaste de sa génération. Après L'hôtel Grand Budapest (2014), le voici enfin avec Isle of Dogs. Le long métrage marque son retour à l'animation, huit ans après Fantastique Maître renard. Le film s'intéresse aux péripéties d'un garçon parti à la recherche de son chien Rex sur une île où sont exilés les cabots indésirables, au large du Japon. Anderson dit s'être inspiré d'Akira Kurosawa (Les sept samouraïs, Ran), rien de moins. La bande-annonce est, en tout cas, extrêmement prometteuse. On reconnaît sa touche... Sortie prévue: 23 mars 2018

Zoom

Pierre Falardeau, grand rebelle insoumis devant l'éternel, est décédé il y a huit ans, lundi, à l'âge de 62 ans. Derrière ses coups de gueule, qui cachait un coeur d'or, et au-delà d'Elvis Gratton, le réalisateur d'Octobre était devenu un cinéaste accompli. 15 février 1839, son oeuvre coup de poing sur les dernières 24 heures de deux patriotes, a laissé un souvenir impérissable. Falardeau a su sublimer la dimension politique - sans l'écarter - en s'attachant aux gens, en filmant une tragique histoire d'amour et de fraternité. Un extrait avec les propres commentaires du réalisateur. Bon il exagère un peu quand il dit avoir fait «une meilleure job» que Kubrick pour la séquence de la pendaison, tournée à la Citadelle de Québec, mais ça faisait partie du personnage...

Retour en arrière

La princesse Bouton d'or a célébré cette semaine le 30e anniversaire de sa sortie. Le film d'aventures et d'amour a connu beaucoup de succès, à défaut d'avoir laissé un souvenir impérissable. La distribution du long métrage de Rob Reiner, par contre, était quelque chose avec Columbo et un lutteur hors-norme, décédés depuis. Peter Falk jouait le grand-père narrateur et le Géant Ferré, du haut de son 2,24 mètres, interprétait un acolyte de Vizzini, engagé pour tuer la princesse. C'est nulle autre que Robin Wright qui jouait Bouton d'or (à 21 ans). On pourra voir la Claire Underwood de House of Cards dans Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, qui sort le 6 octobre.

Arrêt sur image

Ah! la fichue manie hollywoodienne de s'emparer d'un film étranger pour en tourner une version soi-disant adaptée au marché américain... Dernière victime en liste, Mr Ove (2016). La comédie caustique du Suédois Hannes Holm s'attache à un vieux grincheux qui retrouve un regain de vie auprès d'une jeune Iranienne extravertie. Pas de réalisateur ni de cinéaste attaché au projet jusqu'à maintenant, mais c'est Tom Hanks en personne qui veut reprendre le rôle de l'ours mal léché au coeur brisé. On est - un peu - rassuré... N'empêche, il faut (re)voir l'original.