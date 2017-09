Place au court: 15h22

Éliot Laprise a choisi le meilleur des deux mondes. Il a commencé à tourner des films à 16 ans. Mais tout en continuant sur cette lancée, il s'est inscrit au Conservatoire d'art dramatique de Québec en jeu, d'où il est sorti en 2007 avec son diplôme d'acteur en poche. Il a repris sa caméra et conjugue maintenant ses deux passions comme le prouve 15h22, son court sur le deuil et l'écoute sélective qui caractérise notre époque.

Car si les protagonistes parlent dans son film, ils n'écoutent pas beaucoup. Chaque année depuis cinq ans, la veuve (Lise Castonguay) de Charles réunit ses enfants (Jean-Michel Girouard, Noémie O'Farrell) et les amis à l'anniversaire de sa mort pour évoquer son souvenir...

Le cinéaste de 34 ans est parti d'une idée originale d'Anne-Marie Olivier, l'actrice et directrice artistique du Trident. Les gens écoutent de plus en plus distraitement, croit Laprise. Il a donc travaillé avec ses acteurs sur des improvisations, tournées en une dizaine de prises en plans fixes, pour illustrer ce manque d'attention. Un thème qu'il veut continuer d'aborder dans ses projets.

Ceux-ci sont abondants. Éliot Laprise vient tout juste de terminer une formation en écriture de long métrage à l'INIS, qu'il compte bien mettre à profit pour un film de fiction. Il a également un long métrage documentaire sous le bras, dont il espère amorcer le tournage plus tôt que tard. «J'adore jouer, mais la réalisation prend de plus en plus de place», explique-t-il au téléphone.

Il se prépare d'ailleurs pour un projet à l'étranger semblable à celui de l'adaptation de 1984 au Trident où sa capture d'images, projetée sur grand écran, devenait un film dans la pièce. «À force de travailler, on me fait signe.»

15h22 fait partie de ses explorations cinématographiques. Le court fut réalisé dans le cadre du Kinomada Québec 2015 et présenté au Festival de cinéma de la ville de Québec. Bon visionnement.