«Voldemort» reçoit la nationalité serbe

L'acteur et réalisateur britannique Ralph Fiennes, qui incarne Lord Voldemort dans « Harry Potter », a reçu dimanche un passeport serbe des mains du président Aleksandar Vucic.

La décision formelle d'accorder la nationalité serbe à l'acteur de 54 ans natif d'Ipswich (sud-est de l'Angleterre) avait été prise au début du mois par le gouvernement de la Première ministre Ana Brnabic.

Dans une entrevue au quotidien Politika courant septembre, la Première ministre avait affirmé que l'acteur «assurait la promotion de la Serbie [...] à travers son travail artistique et ses activités entrepreneuriales».

«Il est devenu un ami sincère et un promoteur de notre pays, il a donc mérité sans aucun doute [sa] citoyenneté honoraire», avait-elle expliqué.

«Je n'ai jamais pensé que je deviendrais serbe et maintenant, il semble que je le sois», a déclaré M. Fiennes, en serbe, au cours d'une brève cérémonie à la présidence.

«Nous, les Serbes, sommes heureux de vous avoir comme ami et maintenant nous vous avons comme compatriote», a lancé M. Vucic à l'acteur, nominé deux fois aux Oscar et qui a joué dans des dizaines de films dont La liste de Schindler, La patient anglais» et Skyfall. Il tourne actuellement à Belgrade un film sur le légendaire danseur Rudolf Noureev.

C'est en Serbie que Ralph Fiennes a tourné en 2010 son premier film en tant que réalisateur, Coriolanus, une adaptation de la pièce de Shakespeare. Il a assisté en juin à la cérémonie d'investiture du président Vucic.