Marc Séguin: agriculture nouvelle vague

(Québec) Qu'est-ce que Marc Séguin connaît à la réalisation d'un film? Et à l'agriculture? Dans le premier cas, pas grand-chose, avoue volontiers le peintre renommé. Dans le deuxième, par contre, il a développé une certaine expertise avec la ferme qui nourrit sa famille. Or, il constate que rien ne bouge dans ce secteur au Québec. D'où l'idée de La ferme et son état, un portrait saisissant de notre agriculture, mais surtout d'une nouvelle génération branchée et informée qui veut faire les choses de façon durable. Le Soleil a rencontré l'artiste multi-disciplinaire mardi, lors de son passage au Festival de cinéma de la ville de Québec.

Q Pourquoi le cinéma?

R Pour mon film de fiction (Stealing Alice, 2016), j'ai aucune idée. Un matin, une minute, j'en faisais pas, l'autre minute d'après, j'en faisais un. Ce que je voulais dire, je ne pouvais pas le faire par la peinture ni par les mots. C'était naïf. [...] J'avais aucune idée des codes. C'est une belle aventure quand je vois le produit final, mais le processus, j'ai trouvé ça dur de travailler avec plein de monde. Dans le cas du documentaire, c'est vraiment une parole citoyenne. Ça fait 15 ans que j'entends parler de cette agriculture [durable] à droite et à gauche et rien ne change. J'ai un enracinement profond au territoire. Mes voisins sont aussi agriculteurs. Il y a une génération qui pense différemment du modèle dominant et qui fait une agriculture qui correspond à mes valeurs : plus responsable, plus écologique et qui est aussi beaucoup dans l'innovation. [...] Je me suis dit qu'avec le cinéma, j'arriverais peut-être à rejoindre un plus large segment de la population. Tout le monde se nourrit. Ça devrait être un sujet qui nous préoccupe.

Q Tu parlais de naïveté. Crois-tu vraiment pouvoir faire changer les choses?

R Depuis qu'on a annoncé le lancement du film, c'est incroyable la réaction des gens et des médias. Ce n'est pas un pamphlet ou un manifeste. Mais on était mûr pour un portrait de l'état des choses. Peut-être est-ce naïf, mais on parle beaucoup d'agriculture en ce moment. Il y a des gens qui sont en tabarnac contre moi, d'autres qui ne veulent pas me voir, mais j'ai aussi des appels pour me raconter à quel point ça marche mal. Je veux informer les gens. Le Québec est la province la plus arriérée du Canada en agriculture. Le système des quotas et plein de trucs fonctionnent bien. Mais si on ne prend pas ce virage bientôt, où on réoriente nos priorités, il va falloir importer encore plus de nourriture. Chaque année, le pourcentage d'exploitation agricole [au Québec] et d'autosuffisance diminue.

Q Tu soutiens dans le documentaire qu'il y a un grand manque de volonté politique à réformer les choses. Vrai?

R Les gens ont peur du changement. On ne veut pas changer un modèle qui, en apparence, fonctionne. Cette inertie, comme partout, favorise le modèle dominant. Quand il y a des acteurs de changement, ils n'ont pas de place pour s'insérer.

Q Pour l'instant, cette agriculture durable ne représente que 3 % de la production. Jusqu'où faudrait-il aller?

R À 6 %, ça ferait déjà le double de familles qui pourraient en vivre. Et autant de gens qui en mangeant mieux taxeraient moins notre système de santé. Au Danemark, où on est allé, cette décision a été prise de concert avec la population. [Ils se sont dits] ça va améliorer toute la vie de notre pays : notre système de santé, notre commerce... Ça va donner une fierté aussi. Ce n'est pas négligeable, ça. [...] La fierté de notre terroir pourrait être ailleurs que juste dans le sirop d'érable.