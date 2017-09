Gémeaux: des gagnants de Feux, un son pourri

(Montréal) CHRONIQUE / Ils avaient été si forts l'an dernier, on n'en attendait pas moins cette année. Mais alors que Jean-Marc Vallée remportait les honneurs aux Emmys, les 32es Prix Gémeaux, eux, ne gagneront pas de prix pour leur son. Et son duo vedette s'est montré moins drôle et efficace qu'en 2016.

La soirée a bien mal commencé, avec le son qui coupait à tout instant. Une entrée en matière catastrophique pour nos oreilles. On parvenait tout de même à attraper la majorité des gags, mais c'était franchement irritant. Il a fallu attendre au deuxième segment pour que le problème soit réglé. Le post mortem sera tendu.

Le monologue d'ouverture de Jean-Philippe Wauthier et Éric Salvail n'a pas aussi bien passé cette année. On sentait plus de malaise parmi l'assistance. Parmi les gags du duo, qui m'ont semblé plus grinçants, il y en a quand même eu de très bons. Comme celui d'Éric, décrivant Les Simone : «c'est comme l'émission Barmaids, mais avec un secondaire». Et Wauthier de répondre que Tout le monde en parle, «c'est comme En mode Salvail, mais avec un secondaire».

Tous les gros noms y ont passé. Véro et Votre beau programme, comparé au téléthon de la paralysie cérébrale. Julie, associée aux titres de Canal Vie, Bye bye maison, On efface et on recommence et C'est quoi ton plan? Et la nouveauté de Charles Lafortune, Lâchés lousses. «Je dois être réceptif à l'hypnose, je me suis endormi dans la première minute», a ironisé Jean-Philippe Wauthier. Puis, on sentait les rires timides, jusqu'à la blague concernant Sur-Vie, la décevante série de Séries+. Éric Salvail a salué son scénariste débutant, «qui doit avoir 11-12 ans». Quand on sait qu'ils peuvent faire mieux, comme l'an dernier, on exige plus.