Ailleurs au FCVQ: un «honneur» pour Samuel Matteau

Non sans difficulté, a tenu à souligner le réalisateur de Québec qui a décrit le tournage comme un rite de passage qui lui a laissé «quelques cicatrices». Samuel Matteau avait au moins le bonheur d'une projection entouré de «ses amis et de sa famille».

Ailleurs a fait salle comble, au Palais Montcalm, où le film était projeté pour la toute première fois - même pour les acteurs et les membres de l'équipe technique. Un long métrage sans grands moyens, mais «fait avec le coeur», comme l'a souligné sa productrice, Valérie Bissonnette.

Ailleurs parle justement des deux. Adaptation libre par Guillaume Fournier du roman Haine-moi de Paul Rousseau, le récit porte sur une amitié hors du commun qui lie Tv (Noah Parker) à Samu (Théodore Pellerin). Après que ce dernier eut attenté à la vie de son père, les deux adolescents vont fuguer de leur banlieue aisée pour se retrouver au centre-ville de Québec.

Le duo fait la rencontre de la Belette, qui va les conduire jusqu'à un squat situé sous l'avenue Honoré-Mercier. Les deux amis vont se reconstituer une famille avec les jeunes marginaux qui y demeurent. Ce refuge inattendu va toutefois devenir un empêchement à leur but ultime : s'enfuir du milieu qui les étouffe.

Dans leur quête, ils croiseront aussi un personnage inquiétant (Emmanuel Schwartz), et un vieil homme bienveillant (Claude Robinson) qui s'occupe des jeunes de la rue (un peu à la manière du père Emmett Johns «Pops» à Montréal). Leur amitié sera évidemment mise à rude épreuve.

Le récit initiatique, très convenu, n'évite pas les clichés du genre. Heureusement, Matteau a un talent de cinéaste évident. Il filme Québec comme on ne l'a jamais vu, montrant l'envers du décor de carte postale avec ses jeunes qui vivent dans la rue, ignorés par la société bourgeoise qui les entoure (on ne voit d'ailleurs jamais d'adultes et de figures d'autorité dans Ailleurs, sauf exception).

Aidé par un très fort sens de la composition, le cinéaste multiplie les plans lyriques qui confèrent une belle poésie visuelle à un milieu sordide, presque toujours filmé de nuit. Il mise d'ailleurs plus souvent sur l'implicite que l'explicite, ce qui a l'avantage de maintenir l'intérêt.

Ailleurs fera l'objet d'une autre séance le 20 septembre à 15h30, au Palais Montcalm. La sortie en salle est prévue pour décembre.

