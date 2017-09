Tête-à-tête l'ex-007 George Lazenby

(Québec) Rien ne destinait George Lazenby à une carrière d'acteur. Encore moins à devenir James Bond, à 29 ans, le plus jeune de l'histoire, dans Au service secret de Sa Majesté (1969), devenu un film culte. Le modeste Australien de naissance a pourtant connu toute une vie hollywoodienne. Et à 78 ans, le sympathique géant, très affable et de bonne humeur, n'a rien perdu de sa prestance et de son charisme.

Bien calé dans un confortable fauteuil de son hôtel de Québec, l'homme, cheveux blancs ramenés par en arrière, polo ligné et pantalon sport couleur sable, veut bien nous accorder une entrevue même s'il s'agit de son premier séjour ici. Il est l'invité du Festival de cinéma de la ville de Québec (FCVQ) qui présente Becoming Bond de Josh Greenbaum, documentaire consacré à son improbable carrière - il vendait des voitures à Londres lorsqu'un recruteur le convainc de devenir modèle. Une chose en entraînant une autre, il tourne des publicités où Albert R. Broccoli, le fameux producteur des 007, le remarque. Le reste appartient à la petite histoire du cinéma.

De nos jours, George Lanzenby est confortablement installé à Santa Monica, Californie, pas très loin de ses trois enfants qui vivent avec leur mère, Pam Shriver. C'est justement l'ex-joueuse étoile de tennis qui appelle au début de notre entretien, pour des petits soucis de santé du benjamin. Nous avons ensuite pu reprendre le fil de notre conversation.

Q Après ce premier film de James Bond, on vous a offert un contrat pour plusieurs films et 1 million $ en prime à la signature. Vous avez refusé et indiqué, avec le recul, que c'était une erreur. Plusieurs versions ont circulé. Si vous nous racontiez ce qui s'est réellement passé?

R Ronan O'Rahilly, mon agent, m'a convaincu que c'en était fini de James Bond. C'était l'époque d'Easy Rider et ce genre de films. Il a ajouté que personne ne réussirait à surpasser Sean Connery [le premier 007 au cinéma]. Ils te mettent dans une drôle de position alors que tu es un acteur débutant. Tu peux faire autrement : il y a Clint Eastwood qui tourne des westerns en Italie et qui reçoit 500 000 livres pour un mois [de tournage]. [Les producteurs] ont augmenté mon indemnité de 100 $ à 1000 $ par jour et j'ai quand même refusé (rires). Pourquoi j'ai fait ça? D'un autre côté, c'était l'époque des hippies. J'aimais bien baiser. Et les gars en habit ne baisaient pas aussi souvent que les hippies. [...] Je me suis dit qu'il fallait que j'en devienne un. Je me suis laissé pousser les cheveux et la barbe. J'y suis allé comme ça à la première...

Q Ensuite, qu'avez-vous fait?

R Je suis allé aux États-Unis où je me présentais aux émissions de télé en disant que j'étais le nouveau James Bond. Le film n'était pas encore sorti, mais je les ai toutes faites, même Johnny Carson. Puis un jour à New York, je suis arrivé à l'hôtel et il y avait beaucoup de gens. J'étais au milieu de foule, puis quelqu'un a dit : «C'est lui.» (rires) L'hôtel m'a jeté dehors en raison du chaos que je créais. La vie était soudainement très différente.