Cinéma express

Agence France-Presse Mort d'un des gangster préférés de Sorcese

Agrandir Mémorable gangster des Affranchis, Frank Vincent a joué dans la télésérie Les Sopranos. Archives AP, Wilfredo Lee

L'acteur américain Frank Vincent, mémorable gangster des Affranchis de Martin Scorsese ou de la série Les Sopranos, est mort mercredi. Vincent incarnait Phil Leotardo, l'ennemi sans pitié de Tony Soprano à la fin de la série culte sur des mafieux du New Jersey avec James Gandolfini (décédé en 2013) dans le rôle-titre. Selon le site d'informations sur les célébrités TMZ, Frank Vincent a succombé à des complications à la suite d'une opération à coeur ouvert. Il avait souffert d'une crise cardiaque une semaine plus tôt. L'acteur, qui avait 78 ans, avait incarné avec brio les gangsters dans de nombreux chefs-d'oeuvre de Martin Scorsese: Raging Bull (1980), Les affranchis (1990) et Casino (1995). Il avait également joué dans Do the Right Thing (1989), oeuvre maîtresse de Spike Lee.

Mission Yéti à Namur

Agrandir Un des personnages du film d'animation Nelly et Simon : mission Yéti. Courtoisie

Nelly et Simon: Mission Yéti sera dévoilé en première mondial au Festival international du film francophone de Namur (FIFF). Le long métrage d'animation réalisé par Pierre Greco et Nancy Florence Savard, de 10e Avenue productions à Québec, fera partie de la section FIFF campus au festival belge, qui se déroule du 29 septembre au 6 octobre. La section dédiée au jeune public présente aussi La bataille géante de boules de neige, le titre européen de La guerre des tuques 3D de Jean-François Pouliot. Deux longs métrages québécois font partie de la compétition officielle qui réunit 12 films : Tadoussac de Martin Pouliot et Tuktuq de Robin Aubert. Et au pire, on se mariera de Léa Pool aura droit à une projection dans la section Regards du présent. Éric Moreault

Tapis rouge pour Et au pire on se mariera

C'était au tour des artisans du très attendu Et au pire, on se mariera de gravir le tapis rouge du Festival de cinéma de la ville de Québec, jeudi soir. La réalisatrice Léa Pool était présente en compagnie de l'auteure et coscénariste Sophie Bienvenu et des acteurs Jean-Simon Leduc et Isabelle Nélisse pour présenter le long métrage devant une salle comble.

À voir au FCVQ vendredi