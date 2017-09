La bande des quatre des Rois mongols

Ils confessent, évidemment, savoir peu de choses sur la Crise d'octobre qui sert de toile de fond à cette fugue à la campagne du quatuor, dans leur quête de liberté et de bonheur. Mais ils sont très heureux que la tournée de promotion, une première pour chacun, leur permette de se retrouver, près d'un an après cette belle aventure.

Ces jeunes très différents, mais liés par une complicité évidente en entrevue, en plus de se distinguer par leur vivacité d'esprit, forment tout un groupe. Luc Picard n'hésite pas à les comparer aux... Beatles! Dans le film, «Milya, c'était John; Henry, c'était Paul; Alexis, c'était comme George et [Anthony], Ringo. Il y avait quelque chose de particulier. Ils se sont attachés les uns aux autres.»

Pour son quatrième long métrage, le cinéaste a vu pas moins de 150 candidats en audition. Certains, comme Alexis Guay et Milya Corbeil-Gauvreau, n'en étaient pas à leur première expérience devant la caméra. Cette dernière a joué dans Les démons , de Philippe Lesage, et incarné la jeune Nelly Arcan dans le drame biographique d'Anne Émond. Pour le cadet du groupe, Anthony Bouchard, recruté par hasard, c'était tout nouveau.

Milya Corbeil-Gauvreau, 14 ans

Manon, la chef du groupe, «au début, je la voyais comme unedes années 70. Finalement, on a tous une Manon à l'intérieur de nous, une rebelle qui veut exprimer ce qu'elle veut et dire ce qu'elle pense sans filtre. Elle est sensible malgré sa carapace». Milya a été conquise par le défi d'un premier rôle, qui vient concrétiser un rêve de longue date. «Quand j'étais petite, je regardais tout le temps la télé et je me demandais pourquoi j'étais pas dedans! Je ne savais pas que c'était un travail...» Sa jeune carrière est maintenant sur une erre d'aller. «C'est comme un rêve qui devient de plus en plus réel et qui, j'espère, va continuer pendant longtemps. Si je peux vivre de ça un jour, ce serait incroyable.»

Henry Picard, 16 ans

Martin, «c'est unau grand coeur. Il veut suivre les traces de son grand frère felquiste, qu'il admire sans le vouloir, et est un peu amoureux de sa cousine. Sans le vouloir aussi». C'est l'époque qui a séduit Henry, après avoir lu le scénario «sur l'ordi de mon père». «C'est une période où le Québec change beaucoup et ça brasse beaucoup. C'est pour ça que j'ai demandé à mon père de passer l'audition.»«a confirmé que c'est que je veux faire plus tard. Juste être sur un plateau, se mettre dans la peau d'un personnage et changer un peu ta vie, c'est juste trop», dit celui dont les parents lui ont refilé un seul conseil, «prends ton temps».

Alexis Guay, 12 ans

«Denis est introverti. C'est le souffre-douleur et le faire-valoir de son grand-frère Martin. Il va suivre Manon et Martin dans leur délire de kidnapper une grand-mère et de partir loin de la ville.» Alexis rêve depuis son enfance d'être «sur le grand écran». Hasard, il a remplacé son frère à l'audition lorsqu'il s'est désisté. Il a eu la piqûre. «Je voudrais vivre de ça plus tard parce que j'adore la chimie qu'on a avec les gens [sur un tournage].»

Anthony Bouchard, 10 ans

Michel, surnommé Mimi, adoré par sa grande soeur, est le déclencheur de leur fuite afin d'éviter que le duo soit placé en famille d'accueil. Ce sont les responsables du camp de jour d'Anthony qui lui ont suggéré de participer à l'audition. Luc Picard l'a adoré et lui a fait passer une deuxième audition pour déterminer s'il pourrait jouer. Pas bavard, le garçon a passé une bonne partie de l'entrevue les yeux rivés sur sa tablette, répondant rapidement et succinctement. Son expérience lui a plu et il aimerait bien la poursuivre, «c'est sûr, mais pas tout de suite»...