Mission Yéti à Namur

(Québec) Nelly et Simon : Mission Yéti sera dévoilé en première mondial au Festival international du film francophone de Namur (FIFF).

Le long métrage d'animation réalisé par Pierre Greco et Nancy Florence Savard, de 10e Avenue productions à Québec, fera partie de la section FIFF campus au festival belge, qui se déroule du 29 septembre au 6 octobre.

La section dédiée au jeune public présente aussi La bataille géante de boules de neige, le titre européen de La guerre des tuques 3D de Jean-François Pouliot.

Deux longs métrages québécois font partie de la compétition officielle qui réunit 12 films : Tadoussac de Martin Pouliot et Tuktuq de Robin Aubert.

Et au pire, on se mariera de Léa Pool aura droit à une projection dans la section Regards du présent.