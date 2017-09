Luc Picard: l'enfance de l'art

(Québec) En 1970, le petit Luc Picard, 9 ans, arpentait les ruelles de Lachine. L'artiste s'est donc fortement identifié au récit de Nicole Bélanger à propos des tribulations d'un quatuor de jeunes montréalais en pleine crise d'Octobre. Mais le réalisateur s'est surtout senti interpellé par sa thématique : «Comment fait-on pour rester impertinent et sincère en vieillissant et ne pas succomber aux compromis de la vie d'adulte?» Une question qui a hanté Réjean Ducharme jusqu'à sa mort récente et qui est au coeur des Rois mongols .

Le célèbre acteur est devenu réalisateur un peu par accident lorsqu'une lettre à son fils a servi de base à L'audition (2005). Picard, 55 ans, ne cesse de prendre confiance dans «cette façon de s'exprimer qui est autre» et ce touchant quatrième long métrage, le premier dans lequel il ne joue pas, démontre une belle sensibilité et une maîtrise des rouages du 7e art.

L'auteur de ces lignes n'est pas le seul à le penser : Les rois mongols est le film d'ouverture du Festival de cinéma de la ville de Québec (FCVQ), qui débute ce mercredi et se poursuit jusqu'au 23 septembre. «Ça me fait extrêmement plaisir de partager ça avec les gens de la région de Québec. Je suis vraiment heureux et j'ai l'impression qu'on va avoir du fun», dit-il en entrevue téléphonique avec une sincérité non feinte.

Les rois mongols gravite autour de Manon, 12 ans, dont le monde s'écroule : son père se meurt et sa mère, sans argent, veut la placer ainsi que son jeune frère Mimi. Avec l'aide de ses deux cousins, elle kidnappe une vieille femme et s'enfuit à la campagne pour vivre libre et heureuse. Évidemment, ça ne se passera pas comme prévu...

Il y a dans cette brillante ado frondeuse une ressemblance troublante avec une autre Manon, celle des Bons débarras (1980), le chef-d'oeuvre de Mankiewicz écrit... par Ducharme. Que le réalisateur n'a pas voulu revoir : «Trop grande parenté». Les quatre enfants, dont son fils Henri, et lui ont plutôt vu Les ordres (Brault, 1974), Stand By Me (Reiner, 1986) et même Octobre (Falardeau, 1994) - «pas moi, je l'ai assez vu», rigole-t-il. On y reviendra dans notre édition de samedi.