Un hommage qui «représente tout» pour Donald Sutherland

Le légendaire acteur a avancé qu'il allait probablement devoir perdre quelques livres d'ici le gala.

La vedette de 82 ans, originaire de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, a appris la semaine dernière qu'il fait partie d'un groupe de quatre lauréats d'un prix hommage pour l'ensemble leur carrière dans le cinéma. Les statuettes seront remises le 11 novembre.

Au moment d'apprendre la nouvelle, Donald Sutherland se trouvait à Rome sur le plateau de tournage de la série Trust réalisée par Danny Boyle. Il s'est alors dit très heureux et ravi de cette reconnaissance.

Un hommage qui «représente tout», a dit l'acteur.

Chose due

Sur le tapis rouge du TIFF, Donald Sutherland a salué le public et pris quelques photos en se dirigeant vers la salle où était présenté son plus récent film, The Leisure Seeker, où il partage l'écran avec la lauréate d'un Oscar, Helen Mirren.

En chemin vers la salle, Helen Mirren a commenté l'hommage accordé à Donald Sutherland comme étant chose due depuis longtemps. Elle s'est dite en admiration devant la longue carrière de son collègue.

«Je me sens toujours un peu intimidée de travailler avec de très très grandes vedettes comme Donald», a confié celle qui est elle-même une grande dame du métier.

«Donald et moi avons dû passer de nombreuses heures dans une roulotte ensemble alors nous avons eu bien le temps d'apprendre à nous connaître. J'ai adoré travailler avec lui. C'était très agréable, très amusant, c'était parfois assez exigeant, mais nous avons vécu une merveilleuse expérience», a mentionné Mme Mirren.

Le réalisateur du film, l'Italien Paolo Virzi, a souligné que l'hommage à Donald Sutherland était entièrement mérité. «Il est une légende. Il a travaillé dans tellement de chefs-d'oeuvre.»