 Kim Nguyen tournera à Thetford Mines et Irlande en octobre 

(Québec) Le réalisateur montréalais Kim Nguyen, à qui on doit les films Rebelle et Un ours et deux amants, tournera bientôt à Thetford Mines et Irlande, en Chaudière-Appalaches, des scènes de son long métrage The Hummingbird Project.

Pierre Even, président fondateur de la maison de production Item 7, a indiqué vendredi au Soleil que la majeure partie du tournage s'effectuerait à Montréal avec quelques scènes tournées à New York et des scènes extérieures à Thetford Mines et Irlande.

L'équipe de tournage sera en Chaudière-Appalaches durant huit jours dans la semaine du 23 octobre et M. Even a indiqué que ce n'étaient pas les sites miniers de Thetford Mines qui l'avaient attiré dans cette région du Québec.

«Ce ne sont pas les paysages miniers qui vont ressortir à l'écran. Nous avons visité plusieurs régions du Québec et nous avons trouvé là exactement les paysages dont nous avions besoin, c'est-à-dire une variété de paysages différents pour illustrer l'action qui se déroule entre le Kansas et New York. Il y a quelque chose d'assez rugueux dans les paysages de Thetford Mines et d'Irlande, qui rappelle le Midwest américain», a poursuivi Pierre Even.

Eisenberg et Skarsgard

Dans ce film, Kim Nguyen exposera le côté impitoyable de notre monde de plus en plus numérique à travers l'histoire de Vincent et Anton, des cousins habitant New York et interprétés par l'Américain Jesse Eisenberg et le Suédois Alexander Skarsgard.

Le duo rêve de bâtir un câble en fibre optique directement entre le Kansas et le New Jersey, une combine qui leur rapporterait des millions de dollars, alors que leur ex-patron fait tout pour tenter de les empêcher d'y arriver.

Pierre Even a indiqué qu'Eisenberg, le Lex Luthor de Batman vs Superman : L'Aube de la Justice, et Skarsgard, bien connu pour son rôle du vampire Éric Northman dans la télésérie True Blood, allaient prendre part aux tournages réalisés en Chaudière-Appalaches.

«C'est un film qui parle des règles d'exception dans notre système financier, mais à son centre, il s'agit d'une aventure qui a du coeur et de l'âme. Quand j'ai commencé à l'écrire, j'ai immédiatement pensé que c'était une histoire vraiment, vraiment cool, et qu'il y avait une vraie raison de lui donner vie au grand écran. Jesse et Alexander sont le duo idéal pour ce projet. Je ne pourrais être plus ravi», avait déclaré Kim Nguyen lors du lancement du projet en mai.

Figurants recherchés

Par ailleurs, l'agence de casting Figuration Carole Dionne a déjà lancé un appel dans la région de Thetford Mines pour dénicher des figurants pour cette superproduction. Un casting aura lieu le 16 septembre, de 10h à 17h, à l'Espace entrepreneuriat de la région de Thetford.

L'agence recherche surtout des hommes, de jeunes hommes et des enfants aux cheveux mi-longs. On recherche aussi des hommes portant de longues, voire de très longues barbes et quelques femmes, jeunes filles et enfants de sexe féminin aux cheveux longs de couleur naturelle. Les personnes intéressées peuvent contacter l'agence à figurationcaroledionne@videotron.ca