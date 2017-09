Damien Chazelle prépare une série pour Netflix

Le cinéaste, qui est devenu en février le plus jeune à recevoir l'Oscar du meilleur réalisateur, va réaliser lui-même deux épisodes de The Eddy et sera producteur exécutif de toute la série, centrée sur un night-club, son propriétaire, un groupe qui s'y produit et «la ville chaotique qui les entoure», d'après un communiqué de Netflix.

La série mettra aussi en scène des personnages anglophones, francophones et arabophones et sa musique sera composée par le lauréat de six Grammys Glen Ballard, producteur qui a contribué à de nombreux albums célèbres dont Bad de Michael Jackson et Jagged Little Pill d'Alanis Morissette.

«J'ai toujours rêvé de tourner à Paris», a commenté le cinéaste de 32 ans, dont le père est français.

Chazelle, spécialiste des films sur l'univers de la musique, est l'un des metteurs en scène les plus en vue à Hollywood après Pour l'amour d'Hollywood, qui a remporté six statuettes aux derniers Oscars, et Whiplash (2014), qui en avait décroché trois et lui avait valu une nomination pour la meilleure adaptation de scénarios.

«De la relation complexe et intense entre un batteur de jazz et son professeur dans Whiplash au duo éblouissant d'amoureux à Los Angeles dans Pour l'amour d'Hollywood, l'oeuvre de Damien est émotionnelle et exaltante», s'est réjoui Erik Barmack, l'un des dirigeants de Netflix.

Une date de diffusion n'a pas encore été annoncée mais Chazelle prépare actuellement First Man, un film sur la vie de l'astronaute Neil Armstrong dont le tournage, avec Ryan Gosling et Claire Foy (Elizabeth II dans The Crown) commencera en novembre à Atlanta.