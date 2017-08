Hors champ

Éric Moreault

Une petite mise en contexte pour Blade Runner 2049. Comme l'explique Denis Villeneuve, le réalisateur québécois a demandé à trois cinéastes de réaliser un court métrage qui apporte un éclairage entre ce qui s'est passé dans le premier opus, en 2019, et le sien. C'est le fils de Ridley Scott (le réalisateur de l'original), Luke, qui a tourné 2036: Nexus Dawn. On y voit Niander Wallace (Jared Leto) y introduire sa nouvelle lignée de replicants perfectionnés (les Nexus 9) et demander que soit levé la prohibition entourant leur fabrication... Une exigence qu'on doute lourde de conséquences. OK, c'est un outil promotionnel pour BR 2049, mais avouez que ça met l'eau à la bouche...



Premières images

C'était jour de grande première mercredi au Festival de Venise pour Eye on Juliet, septième long métrage de Kim Nguyen. Le drame présenté dans la section Venice Days de la Mostra suit les agissements de Gordon (Joe Cole), un jeune Américain qui manie à distance des robots-araignées de surveillance dans le nord de l'Afrique. En observant le désert, il découvre le lieu de rencontre d'un couple interdit unissant Ayusha (Lina El Arabi) à un jeune homme... Il va bientôt les épier. Malheureusement, sa projection n'a pas épaté le Hollwood Reporter, dont la critique est plutôt tiède. Eye on Juliet sera aussi présenté au Festival de Toronto. Sortie prévue: 2018.

En tournage

Michel Blanc a entrepris lundi le tournage à Paris de Voyez comme on danse. On sait peu de choses de son cinquième long métrage sinon que l'inoubliable acteur de Tenue de soirée (Blier, 1986) et Monsieur Hire (Leconte, 1989) en a écrit le scénario. Et qu'il a réuni les trois têtes d'affiche de son film précédent, Embrassez qui vous voudrez (vidéo) : Karin Viard (César du second rôle pour ce film en 2003), Carole Bouquet et Charlotte Rampling. Rien que ça! Le réalisateur, Jean-Paul Rouve et Jacques Dutronc font aussi partie de la distribution. Mettons que ça fait rêver.

Arrêt sur image

David Fincher a eu 55 ans lundi. Il est sans contredit l'un des cinéastes américains les plus originaux, avec une esthétique distinctive qui mise sur les atmosphères sombres et oppressantes et un style minimaliste à la caméra. Ce qu'on peut constater dès ses premiers longs métrages (Seven, 1995, et Fight Club, 1999, notamment). À tout prendre, Zodiac (2007) demeure un de mes préférés - sûrement parce que des journalistes en sont les vedettes... Il y a aussi cette capacité chez Fincher à allier originalité et cinéma populaire qui force l'admiration (à l'image de ses films préférés : http://bit.ly/2wVmPOp). Son prochain projet : la suite de World War Z avec Brad Pitt.

