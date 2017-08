007 à Québec

L'homme de 77 ans sera aussi présent le lendemain, au Palais Montcalm, à 14 h, pour une séance de questions/réponses suivant la présentation de Becoming Bond, documentaire au ton humoristique sur son rocambolesque début de carrière. Malgré le succès d'On Her Majesty's Secret Service, Lazenby va préférer tourner pour d'autres cinéastes (Bogdanovitch, Landis, etc.), avec Bruce Lee et même toute la série des Emmanuelle! «C'est un ajout de taille à la programmation 2017 du FCVQ», estime Olivier Bilodeau, le directeur de la programmation.