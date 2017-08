Netflix s'amène au Festival de Deauville

«Nous vivons aujourd'hui une grande révolution avec la dématérialisation des films, créant de nouvelles conditions économiques et artistiques de diffusion des oeuvres», a déclaré Bruno Barde, directeur de la programmation du festival, lors d'une conférence de presse.

Parmi les 14 films en compétition, Sweet Virginia, de Jamie M. Dagg, distribué en e-cinéma par la puissante plateforme américaine Netflix, et The bachelors de Kurt Voelker, diffusé sur E.Cinema.com.

Hors compétition, Deauville va proposer The only living boy in New York de Marc Webb, produit par le mastodonte de la vente en ligne Amazon, Kidnap de Luis Prieto distribué par la chaîne française TF1, et 47 meters down de Johannes Roberts, diffusé par Wild side, éditeur français indépendant de DVD et Blu-Ray.

Netflix avait créé la polémique en juin au Festival de Cannes en annonçant qu'il ne sortirait pas dans les salles de cinéma ses films Okja et The Meyerowitz Stories, sélectionnés lors de cette 70e édition.

Le géant américain du streaming refusait d'attendre le délai de trois ans imposé par la réglementation française entre la sortie d'un film en salle et sa disponibilité sur une plateforme.

Pour sa part, le festival de Deauville se dit ouvert à toutes les nouveautés: il rappelle que dès 1998 il avait créé une section documentaire et qu'en 2010 il avait accueilli des séries télévisées.

«À Deauville, la loi artistique prime [sur la loi marketing] et qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse», a affirmé le directeur artistique.

La 43e édition du festival sera présidée par le réalisateur français Michel Hazanavicius, auteur de L'artiste. Feront notamment partie du jury les actrices Emmanuelle Devos et Charlotte Le Bon, la romancière et dramaturge Yasmina Reza et le chanteur et auteur-compositeur Benjamin Biolay.