Les Transformers dominent le box-office

Transformers : the Last Knight , le cinquième opus de la franchise prend la tête du box-office nord-américain dès sa sortie, selon des estimations provisoires publiées dimanche par la firme spécialisée Exhibitor Relations.

Ce film de Michael Bay avec Mark Wahlberg, Laura Haddock et Anthony Hopkins, a récolté 45,3 millions $ pour le week-end.

Dans ce dernier épisode, les humains sont en guerre avec les Transformers. La clé pour sauver le monde est dans les secrets du passé et l'histoire cachée des Transformers sur la Terre.

Le film d'animation Cars 3 tombe à la seconde place pour son deuxième week-end d'exploitation avec 25,2 millions $ de recettes et 99,8 millions $ depuis sa sortie. Dans ce dernier volet de ses aventures, la célèbre voiture rouge et jaune Flash McQueen affronte de nouveaux bolides et réussit à rivaliser avec eux pour se maintenir sur les circuits de course.

La super-héroïne Wonder Woman, avec l'actrice Gal Gadot, le suit de près à la troisième place avec 25,1 millions $ et 318,3 millions $ en quatre semaines.

Le long-métrage In the Deep qui raconte l'histoire de deux soeurs bloquées au fond de l'océan dans une cage de protection pour observer les requins, dont le câble se rompt, se hisse du cinquième au quatrième rang avec 7,4 millions $ et 24,2 millions $ au total.

La Momie, avec Tom Cruise, tombe en cinquième position avec des revenus de 5,8 millions $ et 68,5 millions $ en trois semaines.

Voici le reste du top 10 :

6 - All Eyez on Me, de Benny Boom, revient sur la vie du rappeur Tupac Shakur. Le film rapporte 5,8 millions $ et 38,6 millions $ en six semaines.

7 - Pirates des Caraïbes : La vengeance de Salazar, cinquième volet des aventures de Jack Sparrow (Johnny Depp), rapporte 5,2 millions $ (160 millions $ en cinq semaines).

8 - #Pire soirée, avec Scarlett Johansson, Kate McKinnon et Jillian Bell, encaisse 4,7 millions $ pour son deuxième week-end et 16,6 millions $ au total.

9 - Les aventures du Capitaine Superslip, film d'animation de David Soren, récolte 4,2 millions $ en trois jours (65,7 millions $ en quatre semaines).

10 - Les Gardiens de la galaxie 2 ramassent 3 millions $ ce week-end (380,2 millions $ en huit semaines).