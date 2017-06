 Ron Howard prend le relais à la réalisation du film sur Han Solo 

Lucasfilm a dévoilé le nom du remplaçant jeudi, deux jours après que Phil Lord et Christopher Miller eurent décidé de quitter le projet, citant des différends artistiques. Ron Howard apportera son expérience à la production, qui était en plein tournage.

La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a précisé que le tournage reprendrait le 10 juillet. Le tournage du film, qui n'a toujours pas de titre, est terminé aux trois quarts. Il restera donc environ un mois de tournage, peut-être plus, étant donné que certaines scènes devront être tournées à nouveau.

Ron Howard a signé certains films oscarisés comme Un homme d'exception (A Beautiful Mind) et Apollo 13. Ses plus récentes oeuvres, dont Inferno et Au coeur de l'océan (In the Heart of the Sea), ont été moins populaires que prévu au box-office.

Disney conserve la date de sortie prévue pour le film, soit le 25 mai, suggérant que le film sera livré au moment prévu.